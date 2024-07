Joe Biden reacciona a atentado contra Trump: "Me alegro de saber que está a salvo y bien"

Durante un mitin en Butler, Pensilvania, EU, el expresidente Donald Trump sufrió una herida en el oreja en lo que parece fue un ataque a su persona. Por ahora se ha confirmado la muerte del tirador y de un asistente del evento, de acuerdo con información reportada por The Washington Post.

Ante tal hecho, multiples personalidades destacadas y políticos de todo el mundo condenaron lo sucedido durante el mitin de Donald Trump.

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, también se pronunció en contra del ataque a Donald Trump durante mitin político en Pensilvania, aseguró que se encuentra orando por el exmandatario y su familia, además agradeció al Servicio Secreto por su actuar durante el atentado

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

Donald Trump Jr. fue de los primeros en expresar el apoyo y admiración a su padre a través de una publicación en X, la imagen que compartió

He'll never stop fighting to Save America 🇺🇸 pic.twitter.com/qT4Vd0sVTm — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 13, 2024

Por otro lado, el expresidente demócrata, Barack Obama, también condenó el ataque a Trump, señaló que no hay ningún lugar para la "violencia política en nuestra democracia".

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.… — Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024

El multimillonario Elon Musk aprovechó el revuelo desatado tras el tiroteo desatado este sábado en el mitin de Donald Trump para pedir oficialmente el voto por su candidatura en las elecciones de noviembre próximo.

En su cuenta de X, red de la que es propietario, posteó un video de los primeros minutos tras el tiroteo y escribió: "Respaldo por completo al presidente Trump y espero que tenga una rápida recuperación". En solo una hora, el post tenía 768.000 'likes'.

Más adelante, escribió otro post que decía: "La última vez que Estados Unidos tuvo un candidato así de duro fue Theodore Roosevelt".

Last time America had a candidate this tough was Theodore Roosevelt — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

También se dieron múltiples reacciones fuera de Estados Unidos, el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó que se encuentra en shock tras el ataque al expresidente estadounidense.

Sara and I were shocked by the apparent attack on President Trump. We pray for his safety and speedy recovery. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 13, 2024

En latinoamérica, personalidades como el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el "atentado" sufrido este sábado por el exmandatario estadounidense Donald Trump tiene que ser repudiado por todos los defensores de la democracia.

El "atentado" tiene que ser "repudiado vehementemente por todos los defensores de la democracia y del diálogo en la política", afirmó el líder progresista en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Lo que vimos hoy es inaceptable", agregó el jefe de Estado de Brasil, que ideológicamente está más próximo de los líderes del Partido Democrático de Estados Unidos que de los republicanos.

Por otro lado, el presidente de derecha argentino, Javier Milei, expresó este sábado su "más enérgico repudio" al ataque a Donald Trump, a través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, el jefe de Estado ultraliberal rechaza el "intento de asesinato" sufrido por el expresidente estadounidense.

"La bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre", señaló el texto difundido desde la oficina presidencial.