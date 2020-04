Laboratorio chino rechaza acusaciones sobre origen del Covid-19

El laboratorio chino señalado como posible fuente del coronavirus aseguró que es "imposible" descartando toda responsabilidad a raíz de las dudas de países occidentales y de las nuevas advertencias de Donald Trump contra China por la pandemia de Covid-19, que ha causado más de 160 mil muertos en el mundo.

Horas antes de que se conociera el nuevo balance de víctimas de la pandemia, celebridades y estrellas de la música de todo el mundo realizaron un megaconcierto a través de internet para aliviar el confinamiento que mantienen cerca de 4 mil 500 millones de personas, más de la mitad de la población mundial.

Estrellas como Taylor Swift, The Rolling Stones, Annie Lennox, Luis Fonsi, Elton John, Jennifer López, Celine Dion, Paul McCartney, Stevie Wonder y Billie Eilish cantaron o interpretaron en la intimidad de sus salones.

"Ustedes son héroes. Estaremos eternamente agradecidos por sus sacrificios", expresó a médicos y enfermeras la actriz Sarah Jessica Parker, heroína de la serie "Sex and the city" en una de las múltiples intervenciones realizadas por las estrellas desde sus domicilios.

Antes de iniciarse el megaconcierto de dos horas, titulado "One World: Together At Home" ("Un Mundo: Juntos en Casa"), Lady Gaga se dirigió a "todos los que están en sus casas, pensando cuándo se acabara todo esto".

China y EU se enfrentan

Mientras, Estados Unidos y China, inmersos en un pulso geopolítico global, protagonizaban un nuevo enfrentamiento en torno a la pandemia que golpea al mundo.

El director del laboratorio de máxima seguridad de la ciudad china de Wuhan --señalado por medios de comunicación estadounidenses de ser la fuente del nuevo coronavirus-- rechazó enérgicamente el sábado esas acusaciones.

"Es imposible que este virus venga de nosotros", declaró en una entrevista con medios de comunicación públicos Yuan Zhiming.

Situado entre las colinas que rodean la ciudad china de Wuhan, donde surgió el nuevo coronavirus, este laboratorio de biotecnología chino se ha convertido en el centro de una controversia mundial.

Según los científicos chinos, el virus pudo haber pasado de un animal al hombre en un mercado que vendía animales vivos en Wuhan. Pero la existencia de este laboratorio alienta las especulaciones de que el virus salió de ahí.

Según el Washington Post, la embajada de Estados Unidos en Pekín, después de varias visitas al instituto, alertó en 2018 a las autoridades estadounidenses de medidas de seguridad aparentemente insuficientes en un laboratorio que estudiaba coronavirus procedentes de murciélagos.

Horas antes del desmentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había arremetido nuevamente contra China y advirtió que este país podría enfrentar "consecuencias" si fue "intencionadamente responsable" de la propagación del virus que se originó en Wuhan en diciembre.

Y este mismo domingo, Australia pidió por su lado una investigación independiente de la respuesta mundial a la pandemia de Covid-19, incluida la gestión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la crisis.

La ministra de Relaciones Exteriores, Marise Payne, dijo que su país "insistirá" en una investigación que abarque la respuesta de China frente al brote de Covid-19 surgido en Wuhan.

"Necesitamos que una investigación independiente identifique todo lo que necesitamos saber sobre la génesis del virus, los enfoques de su gestión y que establezca la transparencia con la que se compartió la información", dijo a la cadena pública ABC.

Trágico balance

Según el último balance establecido este domingo por la AFP con datos de fuentes oficiales, la pandemia del nuevo coronavirus ha causado la muerte de 160 mil 502 personas en el mundo --de ellas, cerca de dos tercios en Europa-- y 2 millones 331 mil 318 infectados.

Europa con 101 mil 398 muertos y un millon 151 mil 820 casos registrados es el continente más golpeado. Estados Unidos por su parte es el país mas afectado con 39 mil 90 muertos, seguido por Italia (23 mil 227), España (20 mil 453), Francia (19 mil 323) y Reino Unido (15 mil 464).