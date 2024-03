“México hará lo que nosotros digamos”, dice funcionario de EU

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, aseguró haberle dicho al presidente Joe Biden que México “hará lo que nosotros digamos”, al llamar a restablecer la política de “Quédate en México” para los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos de forma ilegal.

En una conferencia de prensa, después de de la Cámara baja de EU aprobara una prórroga presupuestal que impedirá el cierre del gobierno a corto plazo, Johnson promocionó un proyecto migratorio republicano que incluye muchas de las políticas del exmandatario Donald Trump.

Mundo "Migrantes están matando a EU", dice Donald Trump

Según el legislador republicano, en una reunión en la Casa Blanca le pidió a Biden restablecer el programa Quédate en México para “reducir en 70 por ciento” el flujo de migrantes en la frontera.

Biden “actuó como si nunca hubiera escuchado eso, no entendió, dijo que no podía hacerlo. Le dije: eso no es cierto”.

“Bueno, México no quiere eso”, contestó Biden, según el relato de Johnson.

“Señor presidente, somos Estados Unidos, México hará lo que nosotros le digamos. El presidente Trump lo hizo, ¿por qué usted no puede hacerlo?”, respondió el líder republicano.

La declaración de Johnson se produce cuando Biden y Trump, su posible rival republicano para las elecciones de noviembre, realizaron visitas paralelas a la frontera EU-México, mientras buscan respaldo popular en uno de los temas más álgidos de la campaña electoral: la migración.

Esta especie de duelo en Texas se produce cuando un número récord de cruces de migrantes por pasos no autorizados hacia Estados Unidos crea una gran amenaza para las posibilidades de Biden de impedir el regreso de Trump al poder.