Nancy Pelosi y George Clooney se suman a los cuestionamientos de la candidatura de Biden

WASHINGTON. Joe Biden creía haber frenado la rebelión, pero ayer aumentó la presión para que se replantee su candidatura a la reelección, de la que dudan tanto miembros de su partido como destacados apoyos hasta ahora, como el actor George Clooney.

En plena cumbre de la OTAN, que desde el martes y hasta este jueves reúne en Washington a los jefes de gobierno y de Estado de los 32 miembros de la Alianza del Atlántico Norte, el mandatario tuvo que lidiar no sólo con los frentes que tiene abiertos ese organismo, sino con la creciente división de su formación.

La responsable esta vez fue la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi: “Le corresponde a él decidir si se va a postular. Todos le estamos animando a que tome esa decisión, porque el tiempo apremia”, indicó en el programa Morning Joe cuestionada sobre si Biden cuenta con su apoyo explícito.

Hasta ahora se habían hecho públicas las dudas de una decena de legisladores demócratas, que animaban a pensar si Biden es para el partido la carta ganadora en noviembre frente al expresidente republicano Donald Trump.

Pelosi, de 84 años y representante de California, es la congresista de mayor rango que de forma implícita le planta cara. No lo hizo abiertamente, pero sí insistió en que la gente quiere que tome una decisión, pese a que él repite desde hace días que no piensa abandonar la carrera.

También ayer, cuestionado en la cumbre si pensaba que todavía tiene el respaldo de la legisladora, el presidente levantó el puño en señal de fortaleza.

Biden está en el punto de mira desde el debate electoral frente a Trump del pasado 27 de junio. Un debate en el que el político republicano no necesitó pasar a la ofensiva ante un oponente titubeante, con la mirada perdida e incapaz de acabar muchas de sus frases.

La pérdida de apoyos tuvo igualmente como protagonista ayer a George Clooney. El actor estadounidense, un demócrata confeso que le ha ayudado a recaudar con su presencia decenas de millones de dólares, le animó a pasar página.

“Lo considero un amigo y creo en él. Creo en su moral. En los últimos cuatro años, ha ganado muchas de las batallas que ha enfrentado. La única que no puede ganar es la lucha contra el tiempo”, escribió en el diario The New York Times.

“Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el de 2010, ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate”, indicó en el artículo.

“¿Estaba cansado? Sí. ¿Un resfriado? Tal vez. Pero los líderes de nuestros partidos deben dejar de decirnos que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver. Estamos todos tan aterrorizados por la perspectiva de un segundo mandato de Trump que hemos optado por ignorar todas las señales de advertencia.

“No vamos a ganar en noviembre con este presidente”, sentenció, y aseguró que los demócratas perderán la oportunidad de controlar el Congreso si Biden continua como candidato.



Y esa opinión, dijo, no es sólo personal, sino compartida con todos los congresistas y gobernadores con los que el actor señaló haber hablado en privado.

Ante esta crisis, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo a los legisladores que transmitiría sus preocupaciones sobre la elegibilidad de Biden al mandatario.