Oposición y Fiscalía venezolana consolidan encuentro

CARACAS. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que recibió una comunicación del abogado del líder opositor Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, luego de que el jurista denunciara que no pudo introducir un documento que explicaba la inasistencia del antichavista a las tres citaciones emitidas como parte de una investigación en su contra.

A través de Instagram, Saab, quien sostuvo una reunión con el abogado, no dio detalles sobre la comunicación ni aclaró si se trataba del documento que Haro no logró introducir horas antes ante la Fiscalía, en el que se hace un llamado a “no criminalizar” ni “judicializar” hechos políticos que, en cambio, “deben debatirse y discutirse en el terreno de la política y no en el de la persecución política”.

El fiscal general aseguró que Haro y González Urrutia “reconocieron las competencias constitucionales y legales del Ministerio Público (Fiscalía) “como titular de la acción penal para emprender y desarrollar las investigaciones a que haya lugar”, algo que no ha sido confirmado por la defensa del opositor venezolano.

El abogado de González Urrutia, que salió casi tres horas después de haber ingresado a la Fiscalía, no ha declarado y se desconocen más detalles sobre el encuentro con Saab.

Por su parte, el fiscal, que se refirió al líder del antichavismo como el “requerido por la justicia” y el “solicitado por la ley”, informó ayer que dará a conocer toda la verdad, sin especificar más al respecto.

Más temprano, Haro denunció la violación del derecho a “la presunción de inocencia” del líder antichavista, a quien se le han precalificado delitos con base en una investigación que se anunció hace poco, y de”las garantías constitucionales del debido proceso, al no indicar “el carácter con el cual” fue citado.

Asimismo, se señala la disposición de González Urrutia a participar, junto con representantes de la coalición y del chavismo, en una “verificación autónoma”, con “expertos independientes”, de los resultados de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE), dan la victoria al mandatario Nicolás Maduro.

El MP señala al líder opositor (sobre quien pesa una orden de captura) de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.

González Urrutia, que se comunica ahora por redes sociales, no ha reaccionado directamente a la orden de arresto.

Estados Unidos, la Unión Europea y nueve países de América Latina rechazaron la orden de captura, mientras que Brasil y Colombia estimaron que la acción entorpece la solución pacífica.