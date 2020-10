Presidente de China desea pronta recuperación a Trump tras hospitalización por Covid

Desde que se dio a conocer la noticia de que Donald Trump y su esposa Melania se contagiaron de Covid-19, funcionarios y mandatarios del mundo se solidarizaron, uno de los que se une a la lista es el presidente de China, Xi Jinping, quien deseo su "pronta recuperación".

"Mi esposa Peng Liyuan y yo expresamos nuestra simpatía y esperanza de que se recuperen pronto", dijo Xi en su mensaje a la pareja presidencial.



Horas antes, la portavoz jefe del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, había deseado igualmente una "rápida recuperación" a Trump, y su esposa.

Foto: AFP

Hua escribió anoche un mensaje en la red social Twitter lamentando el positivo de la pareja presidencial y haciendo votos por su pronta recuperación.



"Triste de saber que el presidente y la primera dama de Estados Unidos han dado positivo. Espero que ambos tengan una rápida recuperación y se pongan bien", dijo la portavoz en su mensaje.



Las relaciones de China con Estados Unidos se encuentran en uno de sus peores momentos en décadas, después de que Washington acusase reiteradamente a Pekín de la responsabilidad de la pandemia de coronavirus.

Donald #Trump es trasladado a un hospital militar tras ser diagnosticado con #COVID 19 #coronavirus. La historia en https://t.co/QTxwKkUw4c pic.twitter.com/dJTeiRP7p2 — Reuters Latam (@ReutersLatam) October 2, 2020



A ello se suman la guerra comercial y por la supremacía tecnológica, las recientes visitas a Taiwán de altos cargos estadounidenses o las sanciones de Estados Unidos a dirigentes chinos por la situación en Hong Kong.



El embajador de China en Estados Unidos, Cui Tiankai, mostró también en Twitter su deseo de una pronta recuperación para los Trump tras su positivo en SARS-CoV-2.



"Mis mejores deseos al presidente Trump y a su esposa para una rápida y completa recuperación", escribió Cui en un mensaje.



El diario oficial Global Times, que pertenece al Diario del Pueblo -órgano oficial del Partido Comunista Chino (PCCh)- recogió hoy igualmente algunos comentarios en la red social china Weibo, similar a Twitter.



"La decencia diplomática aún existe pese a los desafíos que nuestros dos países afrontan en una amplia gama de asuntos", escribe un ciudadano en un mensaje de Weibo citado por el diario.



"Espero que él (Trump) reflexione sobre su estrategia para gestionar el coronavirus", manifiesta otro que destaca el Global Times.



El presidente de Estados Unidos fue trasladado el viernes a un hospital militar por "precaución" tras haber dado positivo por coronavirus, informó la Casa Blanca.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020



"El presidente Trump permanece con buen ánimo, tiene síntomas leves y ha estado trabajando durante todo el día. Por precaución y por recomendación de su médico y expertos, el presidente trabajará desde las oficinas presidenciales del (hospital) Walter Reed los próximos días", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.



La decisión de trasladar a Trump llegó después de que el médico del presidente en la Casa Blanca, Sean Conley, explicase que al mandatario se le administraron dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron.

Además, el mandatario ha estado tomando "zinc, vitamina D, famotidina" -un medicamento para tratar las úlceras o el reflujo gástrico-, melatonina (una hormona para tratar los trastornos de sueño) y una aspirina diaria, precisó el doctor.



La primera dama que también dio positivo "sigue estando bien, con solo una leve tos y dolor de cabeza, y el resto de la familia (de Trump) se encuentra bien, y hoy dieron negativo por SARS-CoV-2", dijo Conley.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020



Trump, de 74 años, reúne varios de los factores de riesgo para desarrollar síntomas más graves de Covid-19, debido a su edad, su género y la obesidad que padece.