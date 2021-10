Reino Unido mejorará seguridad de parlamentarios tras asesinato del diputado David Amess

Luego del asesinato del diputado David Amess, la ministra británica de Interior, Priti Patel, informó este domingo que se reforzará la seguridad de los parlamentarios tras el segundo ataque de este tipo en cinco años.

El diputado Amess, de 69 años, se encontraba reunido con algunos de sus votantes en una iglesia cuando fue apuñalado el viernes en la pequeña localidad de Leirgh-on-Sea, al este de Londres.

El ataque reavivó el recuerdo del asesinato de la diputada Jo Cox en junio de 2016 a manos de un simpatizante neonazi, apenas unos días antes del referéndum del Brexit.

Los primeros elementos de la investigación por el crimen del viernes, que lleva a cabo el servicio antiterrorista de Scotland Yard, "revelan una motivación potencialmente vinculada al extremismo islamista".

La ministra de Interior, Priti Patel, ordenó revisar las medidas de seguridad para los diputados. "Tenemos que subsanar los vacíos" a nivel de dispositivos de seguridad, declaró el domingo en la cadena SkyNews.

Cuestionada sobre la creación de una protección policial para los políticos en sus circunscripciones, la ministra aseguró que "actualmente se contemplaban todas las opciones" y que una "serie de medidas" ya había sido implementada desde la muerte de Amess el viernes.

Unos 650 diputados fueron contactados por las fuerzas de seguridad, y policías protegían los lugares donde se llevaban a cabo encuentros entre los políticos y sus electores. Algunos de ellos informaron que, por el momento, dejarían de realizar estas reuniones presenciales hasta que no se modificaran los dispositivos de seguridad.

Sospechoso estuvo en lista de posibles radicales

El hombre detenido por el asesinato sería un británico de origen somalí llamado Ali Harbi Ali, según la BBC, y habría estado inscrito años atrás en Prevent, un dispositivo británico para personas consideradas en riesgo de radicalización.

Se cree que Ali no pasó mucho tiempo en el programa, que es voluntario, y nunca fue "sujeto de interés" de MI5, la agencia nacional de seguridad, según la misma fuente. Priti Patel también recalcó el domingo que el programa Prevent estaba siendo analizado para ser mejorado.

La policía y los servicios de seguridad creen que el atacante actuó solo y que se "autorradicalizó", informó el diario The Sunday Times, aunque pudo sentirse inspirado por Al Shabab, un grupo yihadista somalí vinculado con Al Qaeda.

El padre de Ali, Harbi Ali Kullane, un exconsejero del primer ministro de Somalia, confirmó a The Sunday Times que su hijo estaba detenido, y admitió que se siente "muy traumatizado".

La policía dijo que realiza búsquedas en tres lugares de Londres como parte de una "investigación acelerada".

La seguridad de los legisladores británicos fue puesta en el punto de mira tras el Brexit, que acentuó las divisiones políticas.

Desde la muerte de Jo Cox, "muchas cosas han cambiado", añadió Patel el domingo. Fue un "periodo muy intenso para los diputados" en torno a las medidas de seguridad y desde entonces se ha hecho "mucho trabajo", dijo la ministra.

Cox, de 41 años y madre de dos hijos, fue asesinada por un extremista de derecha en su circunscripción cerca de Leeds. En una obra aparecida el año pasado, el propio Amess evocaba la muerte de Cox y opinaba que el temor por la seguridad de los diputados iba a "echar a perder la tradición británica" que quiere que "la gente pueda reunirse con sus representantes".

A diferencia de algunos colegas, Amess publicaba en Twitter la hora de sus encuentros con electores y los celebraba en lugares públicos, aunque pedía que se registraran por adelantado.