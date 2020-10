Terremoto de 7 grados deja al menos cuatro muertos y 120 heridos en Turquía

Un fuerte sismo de magnitud 7 sacudió este viernes el oeste de Turquía y provocó el derrumbe de varios edificios, dejando al menos cuatro muertos y 120 heridos, informó el ministro Fahrettin Koca.

El temblor, que se sintió en Estambul y Atenas, tuvo lugar en el mar Egeo, al sudoeste de Esmirna, tercera ciudad de Turquía, y cerca de la isla griega de Samos.

"En este momento, hemos recibido informaciones según las cuales seis inmuebles se derrumbaron en Bornova y Bayrakli", en la provincia de Esmirna, indicó el ministro turco del Interior, Suleyman Soylu, en Twitter.

Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi⁰⁰Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir⁰⁰Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir



Geçmiş olsun — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Algunos de nuestros conciudadanos están atrapados bajo los escombros", añadió el ministro de Medioambiente, Murat Kurum, que por su parte dio cuenta de cinco edificios derrumbados.

Las autoridades turcas indicaron un terremoto de magnitud 6.6. Según el USGS, se produjo a una decena de kilómetros de profundidad.

Además, se registró un "mini-tsunami" y daños materiales en la isla griega de Samos, según la televisión pública griega Ert.

Foto: EFE

Las televisiones del país mostraban imágenes de nubes de polvo elevándose en el cielo, mientras que los habitantes se precipitaban a la calle víctimas del pánico.

El gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, señaló que no se constató ningún daño por ahora en la capital económica del país.

Find information on the M 7.0 - 14 km NE of Néon Karlovásion, #Greece here: https://t.co/FL4hTrF4Kn Please let us know what you felt here: https://t.co/2RWZkBZDVo pic.twitter.com/rcE0mnYLG5 — USGS (@USGS) October 30, 2020

"Todas nuestras instituciones comenzaron a desplazarse al lugar para iniciar los esfuerzos necesarios", declaró el presidente Recep Tayyip Erdogan en Twitter.

Turquía se ubica en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. En 1999, un sismo de magnitud 7.4 sacudió el noroeste del país, causando más de 17 mil muertos, un millar de ellos en Estambul.

Foto: EFE

En 2011, una sacudida de 71 en la provincia de Van mató a 600 personas.

El pasado enero, un terremoto de 6.7 dejó unos cuarenta muertos en la provincia de Elazig (este).