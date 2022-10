Tiroteo en secundaria de Missouri deja al menos tres muertos

Al menos tres estudiantes resultaron heridos este lunes en un tiroteo en un instituto de secundaria en San Luis, Missouri, informaron las autoridades del distrito escolar.

En un tuit, las Escuelas Públicas de San Luis indicaron que el suceso se produjo en el instituto Central Visual and Performing Arts y que el presunto autor fue interceptado "rápidamente" por la Policía dentro del recinto.

CVPA and CSMB parents: please go to Gateway STEM (5101 McRee Ave) to reunite with your students. — Saint Louis Public Schools (@SLPS_INFO) October 24, 2022

La fuente dijo que los dos heridos fueron trasladados al hospital.

Por su parte, el Departamento de Policía de San Luis confirmó que había respondido este lunes a un tiroteo en un instituto de secundaria y que el sospechoso está actualmente bajo custodia de las autoridades.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En los últimos años han aumentado en Estados Unidos los tiroteos en centros educativos con incidentes como el de la escuela primaria de Sandy Hook en 2012 con 26 víctimas mortales o el de Robb Elementary de Uvalde, con el asesinato de 19 niños y 2 maestros.