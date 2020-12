Trump anuncia que Marruecos normalizará relaciones con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Marruecos accedió a tener relaciones diplomáticas con Israel y que Washington aceptará la soberanía de Rabat sobre la región del Sáhara Occidental.

"¡Hoy hubo otro HISTÓRICO avance! Nuestros dos grandes amigos Israel y el reino de Marruecos accedieron a tener relaciones diplomáticas plenas, ¡un logro mayor para la paz en Medio Oriente!", celebró el mandatario saliente en Twitter.

Baréin y Emiratos Árabes Unidos ya acordaron en los últimos meses normalizar sus relaciones con Israel, en unos acuerdos impulsados y mediados por Jared Kushner, yerno y asesor de Donald Trump.

Sudán también dio su acuerdo de principio para hacer lo propio, y según Kushner, el reconocimiento y la normalización de los vínculos entre Arabia Saudita e Israel es "inevitable".

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

"El acercamiento y la completa normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita es en este punto algo inevitable, pero el marco de tiempo (...) es algo que aún debe ser instrumentado", dijo Kushner a los periodistas.

El asunto de la normalización entre Rabat e Israel fue relanzado en febrero durante una visita oficial a Marruecos del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.

En aquel momento, los medios israelíes dijeron que Rabat estaría dispuesto a hacer un gesto a cambio del apoyo estadounidense a su postura sobre el Sáhara Occidental, una excolonia española disputada por marroquíes y separatistas del Frente Polisario apoyados por Argelia.

Trump -que abandonará la Casa Blanca el 20 de enero para dar paso al demócrata Joe Biden, que lo venció en las elecciones de noviembre- también dijo que firmó el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

"La propuesta seria, creíble y realista de Marruecos para la autonomía es la única base para una solución justa y duradera que asegure la paz y la prosperidad!", indicó.

"Marruecos reconoció a Estados Unidos en 1777. Por lo tanto, es apropiado que reconozcamos su soberanía sobre el Sáhara Occidental", agregó.

ONU mantiene posición sobre Sahara Occidental tras apoyo de EU a Marruecos

La ONU dijo este jueves que mantiene "sin cambios" su postura sobre el Sahara Occidental después de que Estados Unidos anunciara su apoyo a la soberanía de Marruecos sobre la disputada excolonia española.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cree que "la solución del asunto aún puede encontrarse en las bases marcadas por las resoluciones del Consejo de Seguridad", afirmó su portavoz, quien describió la posición de la ONU como "sin cambios".

El independentista Frente Polisario reclama a Marruecos la soberanía sobre el Sahara Occidental, donde está desplegada la misión de paz de la ONU (Minurso) para monitorear un cese al fuego y supuestamente organizar un referéndum sobre la soberanía del territorio.