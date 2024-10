Trump sugiere usar las Fuerzas Armadas contra el "enemigo interno" en las elecciones

El candidato republicano Donald Trump ha radicalizado su discurso a tres semanas de las elecciones presidenciales estadounidenses, con amenazas directas al "enemigo interno", a quienes relacionó con los "lunáticos de izquierda radical".

Una de las señas de identidad de Trump cuando era presidente fue su constante uso de la frase "enemigo del pueblo" para describir a los medios de comunicación, o al menos a los que no le gustan.

El domingo, el expresidente Trump, empatado en las encuestas con la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, sorprendió al decir que el ejército podría combatir a un grupo mucho más amplio de estadounidenses.

Cuestionado en la cadena Fox News sobre si esperaba que la jornada electoral sería pacífica, Donald Trump citó a los enemigos internos.

"Tenemos gente muy mala. Tenemos gente enferma, lunáticos de izquierda radical. Y creo que ellos son el..., y debería ser manejado muy fácilmente por..., si es necesario, por la Guardia Nacional o, si es realmente necesario, por los militares", dijo entrecortando las frases.

El enemigo interno, en mi opinión, es más peligroso que China, Rusia y todos estos países.Donald Trump.

El único "enemigo" específico que Trump identificó fue el congresista demócrata y candidato al Senado Adam Schiff, a quien describió como "un sinvergüenza" y una "gran escoria".

Harris arremete contra Trump por querer usar las Fuerzas Armadas contra "el enemigo interno"

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, arremetió este lunes contra su rival Donald Trump tras sugerir que ordenaría a las Fuerzas Armadas intervenir para enfrentar a un supuesto "enemigo interno" el día de las elecciones.

Donald Trump está cada vez más inestable, desequilibrado, y busca un poder sin límites. Eso es lo que quiere. Quiere usar a las Fuerzas Armadas contra los ciudadanos estadounidenses.Kamala Harris.

Harris argumentó que Trump considera enemigos a los estadounidenses que no coinciden con su visión y advirtió que atacaría especialmente a periodistas cuyas historias no le favorecen, a funcionarios electorales que se nieguen a manipular los resultados a su favor, así como a jueces que no se plieguen a sus deseos.

"Esta es una de las razones por las que creo firmemente que un segundo mandato de Trump sería un gran riesgo para Estados Unidos y especialmente peligroso", añadió Harris.