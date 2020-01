EU quiere "desescalada" tras muerte del general iraní, Soleimani

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo este viernes que Estados Unidos está "comprometido con la desescalada" tras la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque orquestado por Washington.

Pompeo escribió en Twitter que conversó sus pares chino, británico y alemán de la "decisión de Donald Trump de eliminar a Soleimani en respuesta a las amenazas inminentes a las vidas de estadounidenses".

"Agradecido de que nuestros aliados reconozcan las continuas amenazas agresivas planteadas por las fuerzas iraníes Al Quds", dijo en otro tuit.

"Estados Unidos sigue comprometido con la desescalada", agregó.

Spoke with @HeikoMaas about @realDonaldTrump's decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Germany is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Pompeo había subido un video a Twitter la noche del jueves en el que, según él, se ven iraquíes "bailando en la calle" para celebrar la muerte de Soleimani.

El poderoso general iraní en Irak, dirigente de los Guardianes de la Revolución, murió en un bombardeo estadounidense en Bagdad.

El Pentágono anunció que Trump había directamente dado la orden de "matar" a Soleimani.