¿Irán declara la guerra? Izan bandera roja sobre mezquita de Jamkaran

Estos últimos días, el mundo se encuentra bajo tensión por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego de que un grupo de pro-iraníes atacaran la embajada estadounidense en Irak.

Sin embargo, la "cerecita del pastel" fue el ataque con un dron que lanzó el viernes Estados Unidos, el cual terminó con la vida del general iraní, Qasem Soleimani.

Este hecho desató la ira de los iraníes, quienes prometieron vengar la muerte del general, al que consideraban como el hombre más poderoso del país.

Hace unos minutos creció el suspenso respecto a que pudiera desatarse una guerra, luego de que comenzara a circular un video en el que se muestra cómo es que por primera vez se iza una bandera color rojo sobre la cúpula de la mezquita de Jamkaran, una de las más importantes en la ciudad de Qom, Irán.

El video fue tomado de una transmisión de la televisión estatal iraní, horas después de dar a conocer el deceso de Soleimani.

En la región, el colocar una bandera sobre una mezquita tiene diferente significado de acuerdo al color de la misma. Si la bandera es negra, simboliza la edad oscura del pasado; si es verde simboliza el Islam, esperanza, riqueza y el futuro brillante; pero al ser roja genera grandes especulaciones, pues representa derramamiento de sangre, y que además, sirve para hacer un llamamiento a la "madre de todas las batallas" para vengar la muerte de alguien que fue asesinado injustamente.

La bandera desplegada tiene una leyenda, que traducida al español advierte “los que quieren vengar la sangre de Hussein”, el más venerado en el Islam chiíta, sobrino del profeta Mahoma.

Irán izó por primera vez la bandera roja en la cúpula sagrada de la Mezquita de Jamkaran en la ciudad de Qom, que simboliza la sangre derramada injusta como el llamamiento para vengar a la persona asesinada y podría ser un anuncio de una batalla tras la muerte de Qasem Suleimani. pic.twitter.com/GJWnxoAmtr — Edna Jaramillo G. (@EdnaJaramillotv) January 4, 2020

EU quiere "desescalada"

Tras el asesinato de Soleimani, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que su país está "comprometido con la desescalada" (disminución de peligro y tensión).

"Agradecido de que nuestros aliados reconozcan las continuas amenazas agresivas planteadas por las fuerzas iraníes Al Quds", escribió en Twitter.

Además, destacó que conversó con su homólogo británico Dominic Raab y el responsable de las cuestiones diplomáticas del Partido Comunista Chino (PCC), Yang Jiechi.

Reiteró que "Estados Unidos sigue comprometido con la desescalada".

Spoke with @HeikoMaas about @realDonaldTrump's decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Germany is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Asimismo, autoridades de Estados Unidos pidieron a sus ciudadanos abandonar Irak de manera inmediata por el aumento de tensión entre el Irán y el país liderado por Donald Trump.

Trump hace primeras declaraciones

La primeras declaraciones que el presidente Donald Trump hizo respecto al tema tuvieron gran impacto y es que aseguró desde su cuenta de Twitter que el general iraní "debió haber muerto desde hace muchos años atrás".

Señaló también que Soleimani fue directa e indirectamente responsable de la muerte de millones de personas, incluyendo los manifestantes asesinados en Irán.

En conferencia de prensa se refirió a los iraníes como "monstruos", y aseguró que Estados Unidos hará cualquier cosa para proteger a los suyos.

"El mundo es un lugar más seguro sin esos monstruos".

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Proyectiles impactan en base iraquí

Dos proyectiles impactaron en la Zona Verde de Bagdad, el barrio bajo alta protección donde se encuentra la embajada estadounidense y que el martes fue asaltado por miles de manifestantes favorables a Irán, indicaron responsables de seguridad iraquíes y de la zona.

Estados Unidos desplegó esta semana refuerzos militares en el área para proteger su legación tras ese asalto, y después del ataque con un dron que mató a Soleimani en Bagdad.

بالفيديو: تحليق مكثف للطيران الأميركي فوق #الفلوجة pic.twitter.com/wlC4zlV3nd — الحدث (@AlHadath) January 4, 2020

Países piden que tensión EU-Irán disminuya

En el mundo ya se han pronunciado algunos países como Rusia a favor de los iraníes, otros apoyan las acciones tomadas por Estados Unidos y otros más como México prefieren no decir nada al respecto.

Ayer, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al ser temas de política exterior prefería no opinar pues así también evitaría que en algún momento otro país quiera intervenir sobre los problemas internos de México.

“No me meto en eso, esto tiene que ver con política exterior. No puedo opinar sobre eso”.