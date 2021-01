Pese a pandemia, habrá observadores en jornada electoral: ONG

A pesar de la pandemia del covid-19, en las elecciones concurrentes federales y locales habrá observadores electorales, ya solicitamos registro al Instituto Nacional Electoral (INE) y el propósito es acreditar al menos 350 personas de la asociación civil Comisión de Derechos Humanos de Chiapas y Movimiento Cívico Mexicanos por la Democracia, informó José Manuel Blanco Urbina.

Dijo que estás dos organizaciones han sido acreditadas en otros procesos electorales, en el 2017-2018 cubrieron siete estados del país, principalmente en distritos electorales indígenas, y para este proceso electoral federal 2020-2021 federal y local 2021 tenemos que estar pendientes también de los territorios indígenas porque es necesario garantizar los derechos de los pueblos originarios.





Lamentablemente en el 2017-2018 dos candidatos a diputados federales ex colaboradores del ex gobernador Manuel Velasco Coello, usurparon identidad de los pueblos originarios y se postularon como representantes de los indígenas sin serlo, por el Partido Verde Ecologista de México, Humberto Pedrero Moreno, en el segundo distrito electoral federal con cabecera en Bochil y Roberto Antonio Rubio Montejo, por el distrito electoral once con cabecera en Las Margaritas por el PVEM, este escenario no debe volver a pasar y los observadores estaremos muy pendientes.

En este proceso electoral por acuerdo del Instituto Nacional Electoral, de los 13 distritos electorales federales, 5 deben ser encabezados por candidatos indígenas, los de Palenque, Bochil, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas y Las Margaritas, nadie puede usurpar la identidad de los pueblos y comunidades indígenas, subrayó el coordinador de observación electoral de estás organizaciones de la sociedad civil.

Blanco Urbina exigió que debe conservarse la legitimidad de los pueblos originarios, en justicia, en razón y en derecho, en el distrito electoral federal con cabecera en Palenque, tampoco hay indígena en la representación, la diputada es Manuela del Carmen Obrador Narváez, por Morena lo mismo ocurre con la diputada federal también de Morena por San Cristóbal de Las Casas, es de origen indígena pero no auténtica indígena, y con ello no hay calidad en la representación popular, ni en la representación a los pueblos indígenas.





Los partidos políticos Morena, del Trabajo Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, presentaron ante el #IEPC, la coalición parcial: "Juntos Haremos Historia en Chiapas", para contender en 22 distritos electorales. #EleccionesChiapas2021 pic.twitter.com/U9p9gOGx0i — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) January 23, 2021





De acuerdo con el abogado, el INE debe estar muy pendiente de que se cumpla con este propósito, los observadores electorales harán sus aportaciones, lo mismo será en las elecciones locales, de los 24 distritos electorales locales, 9 deben ser encabezados por indígenas, y 42 de los 123 municipios deben ser planillas indígenas, no es posible hacer un fraude a la legislación electorales federal y estatal.

Hay lugares donde las casillas están muy bien vigiladas, pero hay lugares dónde no es posible, y ahí estarán los observadores electorales, principalmente en zonas indígenas, dónde a la vez es complicada la presencia de representantes de partidos y electores, las elecciones del 6 de junio tienen que ser diferentes, principalmente en materia de legalidad y transparencia, puntualizó Blanco Urbina.