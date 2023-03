Accidente en carretera San Cristóbal - Ocosingo deja deja daños materiales

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en el tramo carretero federal San Cristóbal-Ocosingo dejó como resultado varios miles de pesos en daños materiales.

El accidente involucró a un vehículo particular de color azul y un mototaxi de color rojo, resultando en tres personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital en Oxchuc para recibir atención médica.

El percance tuvo lugar en la comunidad Abasolo, municipio de Ocosingo, cuando uno de los vehículos, circulando a exceso de velocidad, perdió el control y colisionó con la otra unidad.





Los ocupantes del mototaxi resultaron lesionados y quedaron tendidos en la orilla de la carretera, mientras que el vehículo de color azul sufrió el desprendimiento de una de las llantas delanteras. Diferentes cuerpos de seguridad y emergencias acudieron al lugar para atender a los lesionados.

A pesar de que el tramo carretero es de jurisdicción federal, elementos de la Guardia Nacional División Caminos no pudieron acudir al lugar debido a que las autoridades locales se rigen por sus propias usos y costumbres.

Además, el mototaxi no fue retirado del lugar debido a que existe un acuerdo para que este tipo de vehículos no circulen en la carretera federal, aunque los propietarios de estas unidades no han hecho caso de las advertencias y siguen poniendo en peligro a los usuarios de la vía.

La población ha denunciado que los mototaxis circulan a exceso de velocidad en esta carretera federal, y ha hecho un llamado a las autoridades municipales para que no permitan la circulación de este transporte en la vía.