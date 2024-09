Accidente entre taxi y vehículo particular genera caos vial en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- Un accidente entre un vehículo particular y un taxi provocó afectaciones al tránsito en la Novena Avenida Sur, en el oriente de la capital chiapaneca. El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando un automóvil particular de color blanco que circulaba de oriente a poniente fue impactado por un taxi que intentaba incorporarse al carril tras estar estacionado.

El choque se registró entre la Calzada Samuel de León Brindis y la calle Emiliano Zapata, dejando a ambos vehículos en medio de la vialidad y bloqueando el paso vehicular en ese tramo. Esto ocasionó un congestionamiento significativo en la zona, afectando a decenas de conductores durante más de una hora.

El choque se registró entre la Calzada Samuel de León Brindis y la calle Emiliano Zapata/ Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

De acuerdo con testigos, el taxi no verificó correctamente antes de incorporarse al carril, lo que provocó que golpeara la parte trasera del automóvil particular. Tras el impacto, los conductores no lograron llegar a un acuerdo inmediato, lo que prolongó la obstrucción en la vía.

Elementos de la Policía de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Tras recabar las pruebas necesarias y dialogar con los involucrados, las autoridades removieron ambos vehículos, permitiendo la reanudación del tránsito en la avenida.

Hasta el momento, no se reportan lesionados, y el tráfico fue restablecido después de que las autoridades concluyeron las maniobras en el lugar.