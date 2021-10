Asesinan a maestro a machetazos en Carranza

San Cristóbal de Las Casas.- A machetazos fue asesinado el maestro Manuel de Jesús Gómez Espinosa de 27 años de edad, al parecer, hijo de un líder comunero de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) de la Casa del Pueblo en Venustiano Carranza, cuando viajaba a la escuela a la que pertenecía en aquella zona, del cual maestros han confirmado el hecho, y ya están buscando el apoyo de la delegación a la que pertenecía.

Se supo que la mañana de este lunes, en una zona rural a la altura de El Puy, cuando se dirigía en su vehículo Volkswagen tipo Jetta color gris y placas DLK-276-D un grupo de hombres lo obligaron a descender y por lo que se aprecia, fue perseguido hasta que le quitaron la vida a machetazos.





Amigos y maestros del joven docente se encuentran indignados pues desconocen la razón que haya llevado a sus asesinos para quitarle la vida de forma cruel, por lo que en un mensaje que han compartido vía WhatsApp han pedido la solidaridad de las acciones a emprender para demandar justicia.

El auto del profesor quedó sobre la carretera / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

“La intención de este mensaje es para que nos apoyen y no nos dejen solos, acaban de matar al maestro Manuel adelante del Puy, lo asesinaron, me comunique con el Maestro Silmar con quien trabaja, en realidad se los comunico y que mejor los compañeros de la delegación comuniquen la información, no sabemos porque, es un compañero y espero todo el apoyo”, se escucha de quien al parecer es familiar cercano.

“Con toda la pena y tristeza me uno a eso, era un maestro responsable, que no se metía en problemas, pero la situación en nuestro municipio está cabrón, estamos esperando en que apoyar a la familia, mantenernos al margen”, concluyen.