Asesinan al sacerdote Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas

El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, fue asesinado el día de hoy por sujetos a bordo de una motocicleta.

Puedes leer también: Comunidades de Pantelhó acusan a sacerdote de San Cristóbal de generar desestabilización

El sacerdote se transportaba en su vehículo luego de oficiar una misa en el templo del barrio de Cuxtitali y se dirigía al templo de Guadalupe cuando sujetos desconocidos, que viajaban a bordo de una motocicleta, le dispararon. Por lo menos cuatro impactos de bala dieron en el blanco.

Sacerdote Marcelo Pérez Pérez / Foto: Cortesía / Pobladores

Personal de la Fiscalía de Justicia del distrito Altos e indígena se trasladó al lugar para levantar el peritaje correspondiente, mientras el personal de seguridad acordonó el área. Varios feligreses, entre llantos, piden la presencia y la búsqueda de los asesinos. Se presume que eran dos personas que viajaban en una moto y se dieron a la fuga rumbo al periférico norte de la ciudad.

El padre Marcelo, como lo conocen sus feligreses, ha sido vinculado con el grupo de autodefensa "El Machete", así como con la desaparición de 21 personas en el municipio de Pantelhó. Hace aproximadamente dos años le habían girado una orden de aprehensión, pero ante las protestas de miles de feligreses y de los propios obispos de México, exigieron un alto a la persecución.

En entrevistas anteriores, el sacerdote señaló que no tiene nada que ver con el grupo de autodefensa "El Machete" y que no tenía miedo de ir a la cárcel porque no ha hecho nada malo.

Confirma FGE asesinato del padre Marcelo Pérez



Tras recibir el reporte del crimen, elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía del Distrito Altos y personal de Servicios Periciales se trasladaron a la calle Las Peras, esquina con calle Flanz Bloom, en el barrio Cuxtitali, donde se reportaron detonaciones de armas de fuego.

En el lugar, se encontró una camioneta Ford Titanium color blanco con placas del estado de Chiapas, en cuyo interior se hallaba el cuerpo sin signos vitales del padre Marcelo "N", párroco de Cuxtitali.

De acuerdo con los datos preliminares y las primeras investigaciones, el padre Marcelo salió de la parroquia tras oficiar misa y se dirigía a la iglesia de Guadalupe cuando dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y reitera su firme compromiso de garantizar el estado de derecho, asegurando que ninguna acción fuera de la ley quede en la impunidad.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️