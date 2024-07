¡Familias mueren de hambre! Habitantes denuncian ataques armados en Tzanembolóm, Chiapas

San Pedro Chenalhó, Chiapas - Los habitantes de la comunidad Tzanembolóm han denunciado que los ataques armados persisten a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad. El grupo armado, al notar la llegada del ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal, abandonó sus armas y huyó, dejando a la comunidad en un estado de constante temor. "Queremos vivir en paz, queremos trabajar en nuestras milpas", expresaron los pobladores, cansados de la violencia que los asedia.

A pesar de la presencia del grupo interinstitucional conformado por el ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal, los disparos de armas de fuego continúan en las comunidades colindantes de Pantelhó y San Pedro Chenalhó, ubicadas en la región Altos de Chiapas. Como medida de seguridad, un grupo de habitantes bloqueó la carretera de terracería para evitar el paso de las unidades del grupo armado que transitan las 24 horas del día.

"Hay familias del centro de Tzanembolóm que no pueden salir y están sufriendo de hambre. Dicen que están rodeadas de grupos armados y tienen miedo de salir a comprar o ir a trabajar a sus milpas. Son como 20 personas que no tienen comida y piden apoyo para que les lleven alimentos a los niños y adultos mayores. Denuncian que hay soldados cerca de la comunidad, pero no hacen nada", relataron los habitantes.

Según la denuncia de los pobladores, la presencia del ejército no ha logrado tomar el control del municipio ni de las comunidades colindantes de Pantelhó y Chenalhó, donde los disparos continúan a plena luz del día. Los habitantes se ven obligados a protestar contra los uniformados, exigiendo la detención de los líderes de los grupos armados que operan en ambos municipios.

El ejército ha anunciado que continuará realizando recorridos en las carreteras. Mientras tanto, los habitantes han retirado los montones de piedra que bloqueaban el camino, permitiendo a las fuerzas de seguridad avanzar en su intento de localizar a los agresores. Sin embargo, los grupos civiles armados han huido entre la maleza, dejando sus armas abandonadas, según la denuncia de la comunidad.

La situación en Tzanembolóm es crítica y los habitantes claman por una intervención efectiva que les permita recuperar la paz y seguridad en sus hogares.

