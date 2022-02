Auto se impacta contra camellón central del libramiento Norte

Tuxtla Gutiérrez. La madrugada de este lunes un vehículo tipo sedan de color gris se estrelló contra el camellón central del libramiento Norte oriente a la altura de la calle Coronel Virgilio Culebro y Del Sacrificio de la colonia Manguitos.

El percance ocurrió cuando la unidad marca chevrolet circulaba en el carril de alta en orientación de oriente a poniente, cuando el conductor perdió el control y terminó sobre unos triángulos de concreto de la vía.

Derivado del fuerte golpe, el chófer de nombre Juan Carlos "N" de 35 años de edad quedó atrapado entre los fierros retorcidos, por lo que personal del heroico cuerpo de bomberos laboró más de 20 minutos en liberarlo con herramientas hidráulicas.

El lesionado fue subido y traslado a un hospital particular para su valoración médica, donde su estado de salud es reprobado como estable.

Los agentes policiales de tránsito indicaron que la unidad fue remolcada por una grúa particular y trasladada a un taller para su reparación además que no fue puesta ante el ministerio público ya que no causó daños.