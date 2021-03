Falta de señalética de constructora provoca carambola

La falta de señalamientos viales por parte de una constructora que está reparando el libramiento sur oriente pasando el fraccionamiento los Palacios y el ir a gran velocidad, fueron los factores para que el conductor de una Pick Up ocasionara un choque múltiple, en donde estuvieron involucrados tres carros y una camioneta, por fortuna solo hubo daños materiales por miles de pesos.





Este choque se suscitó a las 14:00 horas de este martes, cuando Alonso N maniobraba un vehículo Nissan de color azul con placas del estado de Chiapas, se desplazaba de poniente a oriente sobre el libramiento y al avanzar a la altura del fraccionamiento Palacios etapa 2 no se dio cuenta que estaban arreglando la carretera y no disminuyó su velocidad, por lo que metros adelante vio mas vehículos, quiso frenar pero no logró hacerlo lo que provocó que se impactara contra un carro Chevrolet Aveo de color guinda, después contra un automóvil Toyota Yaris de color blanco, así como una camioneta Volkswagen Taos y finalmente contra una Pick Up Amarox.

Ante esto los mismos agraviados aseguraron al conductor de la Nissan quien fue entregado a la policía municipal, asimismo se presentó el perito de Tránsito del Estado Martin Santiago quien tomó conocimiento de los hechos, confirmó que el asegurado era el culpable ya que no tuvo la precaución necesaria y sobre todo que debió manejar a una velocidad moderada sabiendo que hay personas trabajando en la reparación, en caso de no garantizar los daños el caso sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de daños.





Una constructora hace labores en la zona pero no tiene señalamientos adecuados. / Foto: Miguel Rojas | Diario del Sur