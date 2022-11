Padres y madres bloquean para exigir salida de director de primaria Marcos Becerra

Tuxtla Gutiérrez. Después de tres días de no tener respuesta por parte de las autoridades educativas padres y madres de Familia de la Escuela Marcos E. Becerra bloquearon la 9 avenida Sur y calle central, frente a sus instalaciones.

Los inconformes mencionaron que suman su tercer día de protestas, indicaron que están en contra de la designación del nuevo director de la escuela Octavio Molina Díaz, presuntamente acusado de encubrir a un docente señalado del delito de Violación.

"Como nadie nos ha hecho caso, en conjunto con el comité de padres de familia decidimos bloquear ambos sentidos, de oriente a poniente, de poniente a oriente y de sur a norte, queremos que saquen al director, éste fue señalado de ser cómplice de un profesor en su antigua escuela denunciado por abuso sexual de un menor" dijo una madre de familia.





Padres y madres de familia bloquean la 9 avenida Sur y calle central / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





El bloqueo que inició después de las 8 de la mañana culminó cerca de las 10 después de la llegada de un funcionario de la Secretaría de Gobierno, el cual tras dialogar con los padres accedieron a desalojar la vía con el compromiso de atender su petición.





Padres y madres de familia bloquean la 9 avenida Sur y calle central / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





Ya llegó una persona del gobierno, se fueron a palacio de gobierno, dijeron que nos van a tener respuesta pronto, ya no queremos a Díaz Molina, puede pasar otra situación como la de abuso sexual y no lo vamos a permitir, sino lo sacan vamos a seguir manifestando hasta que se vaya, no vamos a permitir su permanencia, acotó doña Flor Espinosa, tutor.