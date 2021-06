Casi linchan a sujeto en Chanal por robarse un carro en SCLC

San Cristóbal de Las Casas.- Un sujeto se salvó de ser linchado por una multitud en la cabecera municipal de Chanal, cuando fue sorprendido circulando un carro al parecer con reporte de robo, por el mismo dueño, y quien fue señalado de ser el autor de varios robos.

Los hechos se suscitaron la tarde del pasado martes, y a pesar de la discapacidad que presenta por no tener un brazo, fue golpeado por la multitud, entre ellos un sujeto con un cinturón (su familiar) por la pena que les causa esta actitud, donde el propietario argumentaba que se lo robaron y contaba con la documentación legal.

Aunque no se constató comentaron se llama José "N" que tras la presión de la multitud confesó haber robado solito y no tener cómplices, que enardeció a la población por ser originario de Chanal y poner en vergüenza al municipio “nosotros lo subimos al Facebook, porque somos gente de trabajo no bandidos como ese, no solapamos a ladrones”.

En un video se aprecia cómo pide perdón, en tanto que los pobladores pedían que fuera consignado a las autoridades lo que el dueño aseguró ya estaba la policía y el ministerio público esperando, pero pidió que no lo golpearan por su situación, a pesar de que se mostraba en estado de ebriedad.

Los ladrones aún no saben que hay carros que tienen GPS.