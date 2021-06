"Chiapas es inseguro”: afirman turistas tras ser asaltadas en SCLC

San Cristóbal de Las Casas.- Ocho mujeres mexicanas que viajaban de las cascadas de Agua Azul a Palenque fueron asaltadas a punta de escopetas y machetes la tarde del pasado miércoles, por lo que se cree que son habitantes de la región los delincuentes

Se supone que alrededor del medio día del pasado 23 de junio de 2021, ocho mujeres mexicanas que se encuentran de tour por Chiapas tomaron una unidad de transportes Brisas de Agua Azul en la terminal del municipio de Ocosingo, y llegaron a las cascadas de Agua Azul y luego de disfrutar su estancia y viajar a Palenque para pernoctar , justo en el crucero para tomar la Carretera, 7 encapuchados con escopetas y machete apuntando al conductor, amenazaron con disparar y despojaron de sus pertenecías a las visitantes.

Para evitar agresiones y que no abrieran fuego al chofer, las turistas fueron despojadas de sus teléfonos celulares, dinero y bolsos de mano teniendo pérdidas cuantiosas, por lo que segundos después de ser saqueadas pidieron al conductor las sacara de ese lugar y pudiera encontrar refugio Comunidades más adelante.

Las jovencitas hicieron el reporte de robo ante las autoridades en Palenque, en tanto mostraban con crisis nerviosa, a lo que según la fuente, argumentaron este jueves regresarían a su lugar de origen y tras esta lastimosa experiencia prometieron no regresar más a Chiapas, confirmando lo que en redes habían visto “ que Chiapas es inseguro”.

Es de mencionar que no es el primer caso que se dan asaltos sobre el tramo carretero a turistas, llevándose con esto una mala impresión de la zona turística de Chiapas y las autoridades no han montado ningún dispositivo de seguridad o no han garantizado seguridad a los paseantes.