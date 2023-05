Camioneta presuntamente le hace corte de circulación a colectivo; hay diez lesionados

Tuxtla Gutiérrez. Al menos 10 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente automovilístico registrado la mañana de este lunes al oriente norte de la ciudad capital.

Uno de los vehículos involucrados fue una urvan marca Nissan de color blanco con líneas verdes del transporte público en su modalidad de colectivo de la ruta 128 con número 05 que circulaba en el sentido de sur a norte sobre la calle Ixtapantongo de la colonia Las Palmas.

La otra unidad implicada fue una camioneta marca Dodge tipo Durango de color blanco que se desplazaba con preferencia en el sentido de oriente a poniente sobre la avenida Presa Cecilio del Valle.

Aunque se presume que la conductora no respetó la vía primaria y realizó un corte de circulación, el colectivero manifestó que en el lugar existe un disco de prohibición para continuar el paso y el chófer particular no respetó.

Los lesionados fueron atendidos y valorados por paramédicos de la Cruz Roja, pero solamente 3 fueron llevados a un hospital particular para su valoración, los demás recibieron un pase médico.

En tanto los oficiales mencionaron que no hubo acuerdo entre los conductores, por lo que quedaron a criterio del ministerio público para determinar la culpabilidad

Al menos diez personas resultaron lesionadas en el siniestro / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas

