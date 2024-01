Motociclistas impactados por camión que se da a la fuga en Jiquipilas

Local 8 Consejos para retirar de forma segura en Banco del Bienestar

Jiquipilas.- Una pareja que se trasladaba en motocicleta sobre el camino comunero que conecta a a la Jiquipilas.- Una pareja que se trasladaba en motocicleta sobre el camino comunero que conecta a a la cabecera municipal con el poblado Sinaloa de este municipio terminaron tendidos sobre el pavimento, luego de que un camión los impactara, según afirmaron testigos a las autoridades.

El hecho se presentó la tarde de este domingo cerca del conocido puente El Manguito, en el cual los dos motociclistas acabaron en el suelo, siendo auxiliados en primera instancia por lugareños que pasaban por la ruta.

Posteriormente arribaron elementos de Protección Civil para poderle brindar los primeros auxilios a Obeth “N” de 27 años de edad y a Rosa Lidia “N” de 29 años, ambos originarios de la colonia Sinaloa.

De acuerdo a los datos proporcionados por los afectados y testigos a las autoridades, se sabe que un camión que transportaba cerdos habría sido el causante de este percance, sin embargo el conductor de la pesada unidad no detuvo su andar, por lo que se dio a la fuga.

Municipios Habitantes de Paredón amenazan con nuevo bloqueo en la ruta Costera

Los dos viajantes de la motocicleta fueron inmovilizados en el lugar del accidente para enseguida ser subidos en la ambulancia de la corporación para su traslado a una instancia médica, en espera de la valoración de los especialistas médicos, aunque se sabe que la dama era la que llevaba golpes más severos.

Elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo un recorrido por la zona pero no encontraron rastro alguno del camión descrito, en tanto agentes de Tránsito permitieron que la familia de los dos lesionados pudieran llevarse la motocicleta, a fin de que no fuera llevada al corralón, toda vez que no había un segundo involucrado en este choque. municipal con el poblado Sinaloa de este municipio terminaron tendidos sobre el pavimento, luego de que un camión los impactara, según afirmaron testigos a las autoridades.

El hecho se presentó la tarde de este domingo cerca del conocido puente El Manguito, en el cual los dos motociclistas acabaron en el suelo, siendo auxiliados en primera instancia por lugareños que pasaban por la ruta.

Policía municipal realizó las investigaciones / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Posteriormente arribaron elementos de Protección Civil para poderle brindar los primeros auxilios a Obeth “N” de 27 años de edad y a Rosa Lidia “N” de 29 años, ambos originarios de la colonia Sinaloa.

Municipios Persiste la toma de instalaciones del Icheja en San Cristóbal

De acuerdo a los datos proporcionados por los afectados y testigos a las autoridades, se sabe que un camión que transportaba cerdos habría sido el causante de este percance, sin embargo el conductor de la pesada unidad no detuvo su andar, por lo que se dio a la fuga.

Los dos viajantes de la motocicleta fueron inmovilizados en el lugar del accidente para enseguida ser subidos en la ambulancia de la corporación para su traslado a una instancia médica, en espera de la valoración de los especialistas médicos, aunque se sabe que la dama era la que llevaba golpes más severos.

Elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo un recorrido por la zona pero no encontraron rastro alguno del camión descrito, en tanto agentes de Tránsito permitieron que la familia de los dos lesionados pudieran llevarse la motocicleta, a fin de que no fuera llevada al corralón, toda vez que no había un segundo involucrado en este choque.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️