Auto particular se estrella contra taxi en el libramiento norte de Tuxtla

Tres personas lesionadas y daños materiales fue el saldo de un choque múltiple ocurrido durante la tarde de este miércoles en el puente vehicular del libramiento norte, a la altura del hotel Troya. El accidente fue ocasionado debido a la distracción de una conductora.

Fue cerca de las 12:40 cuando a los números de emergencia llegó el reporte de un accidente automovilístico entre tres vehículos, los que causó la movilización de los cuerpos seguridad, quienes localizaron dos autos particulares y un taxi siniestrado, así como tres personas lesionadas, por lo que se solicito la intervención de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con versiones oficiales, la conductora de un vehículo compacto color blanco no se percató qué en el lugar se realizaban labores de pinta de vialidades, por lo que se terminó estrellándose contra contra la parte trasera de un taxi con número económico 4323. Por la inercia del impacto, el auto particular se desvió hacia el barandal del puesto y volvió a estrellarse contra otros auto particular que solo sufrió daños material particulares.

Taxi tras el accidente de tránsito / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

Del impacto, tres personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad, por lo que paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio y le brindaron la atención médica prehospitalaria, para posteriormente trasladar a las personas lesionadas de gravedad hacia un hospital de ciudad capital.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar y tomaron nota de lo sucedido, asimismo una aseguradora llegó al sitio para hacerse cargo de los daños ocasionados.

