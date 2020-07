Ciudadanos dejan semidesnudo a presunto ladrón en el centro de Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez. Un presunto ladrón fue dejado semidesnudo por ciudadanos la mañana de éste lunes en la 3 norte y 2 oriente de la colonia Centro de esta ciudad capital.

La persona de sexo masculino de unos 30 años de edad fue detenido por un grupo de personas luego de una persecución sobre la citada dirección.





"El se me acercó con una navaja con amenazas de herirme y me quitó mi celular, después pedí socorro, unos locatarios del mercado de las flores y transeúntes al escuchar mi auxilio me ayudaron a detenerlo.





La turba golpeó, para después dejar sin ropa interior y pantalón al individuo, posteriormente fue entregado a las autoridades policíacas.

La parte agraviada no quiso proceder legalmente contra el sujeto, únicamente fue llevado a los separos municipales por una falta administrativa.





