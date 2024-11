Fiscalía suspende a comandante de Tuxtla por presunto abuso de autoridad y sexual

En Tuxtla Gutiérrez, una agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas hizo una denuncia pública contra el comandante Ernesto “N”, señalándolo de abuso de autoridad y abuso sexual. Este hecho ha derivado en la suspensión inmediata del funcionario y el inicio de las investigaciones correspondientes.

La agente denunció que el 5 de noviembre, mientras se encontraba en sus labores en las oficinas de la Policía de Investigación de la FGE, el comandante Ernesto “N” la llamó insistentemente para que se reuniera con él en un punto de la ciudad, alegando que se encargaría de gestionar su salida sin necesidad de entregar su arma de cargo. Pese a que la agente explicó que estaba trabajando, el comandante insistió en que se presentara.

Tras dirigirse al lugar indicado y subir al vehículo del comandante, la agente relató que éste cerró los seguros y comenzó a hostigarla. Posteriormente, la trasladó a un motel donde, bajo amenazas y con el uso de un arma larga, la obligó a mantener relaciones sexuales. La denunciante describió el momento como aterrador, temiendo por su vida durante todo el incidente.

"Yo no sabía hacia dónde íbamos hasta que entró a un motel, pidió una habitación con jacuzzi, al entrar le otorgaron al Señor la habitación 14, yo no podía moverme, no podía salirme porque seguía con seguro, cierra todo, me mete a la habitación, pone seguro y con su arma, me amenaza y me dice que tengamos relaciones sexuales", dice la víctima en un video difundido a través de redes.

Después del ataque, la agente acudió a la Fiscalía de la Mujer para presentar la denuncia y se sometió a los estudios médicos pertinentes en el Hospital General “Dr. Gilberto Gómez Maza”, incluyendo pruebas de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

La FGE confirmó la suspensión inmediata de Ernesto “N” y anunció que la Fiscalía de la Mujer y el Órgano Interno de Control han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar responsabilidades. Además, informó que se han otorgado medidas de protección a la víctima en apego al protocolo para casos de violencia de género.

Por última, la agente hizo un llamado público solicitando apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayando su temor por posibles represalias y pidiendo que este caso no quede impune, como ha sucedido con otras denuncias similares en el pasado.

