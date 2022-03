Comando armado secuestra a joven, piden ayuda para localizarlo

Familiares dieron a conocer que varios sujetos desconocidos mantienen retenido a Leyver de Jesús Decelis, según se dijo, lo subieron a un auto y luego se lo llevaron con ellos, hasta el momento se desconoce su paradero, lo que mantiene con una gran preocupación a los familiares de la víctima que radica en la ciudad de Ocosingo.





Tras lo sucedido y debido a que no tienen noticias de Leyver, familiares y amigos solicitan a la ciudadanía su ayuda para darles información que pueda conducir a localizarlo ya que hasta la mañana de este jueves desconocen su paradero, por lo que hicieron un llamado: “Ayúdanos a localizar a Leyver de Jesús Decelis Morales quien fue retenido en esta ciudad de Ocosingo”.

De acuerdo con la información que proporcionaron testigos del hecho, el joven fue sorprendido por unos sujetos armados quienes se trasladaban a bordo de dos vehículos, se acercaron a él lo amenazaron con las armas que portaban y luego lo obligaron a subir a uno de los autos.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima tansitaba a la altura del seguro social de Ocosingo, sin que hasta ahora se conozcan los motivos para que fuera atacado de esta forma por un comando armado pues dicen, el joven no tenía problemas con nadie, además hasta ahora no los han contactado para pedirles rescate o algo por su familiar por lo que temen por su vida.

Ya miembros de la familia de acudieron ante la fiscalía de justica distrito selva para realizar la denuncia correspondiente por los hechos que derivaron en la desaparición de su ser querido, sin embargo, la desesperación les lleva a pedir a la ciudadanía su apoyo para informar si han visto a Leyver de Jesús, por lo que dieron los números de teléfono a los que se pueden comunicar: para cualquier información llamar a los números de celular: 9191267106 y 9192091207