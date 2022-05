Conductor de taxi asalta a dama en Terán

Un solitario taxista lesionó a una dama para quitarle sus pertenecientes en la colonia San José Terán durante estas horas de la noche. Las autoridades arribaron al lugar y la dama fue atendida en el sitio; afortunadamente las lesiones no fueron de gravedad y fue atendida en el sitio. Del taxista poco se sabe debido a que la dama lo abordó en las calles y no se fijó de qué sitio era.

Esta noche en Tuxtla Gutiérrez, los ciudadanos tienen una historia más de la inseguridad en los taxis y es que hace unos momentos en la colonia San José Terán un solitario taxista le quitó un teléfono celular y dinero en efectivo a su servicio; la dama que recibió un cachazo en la cabeza perdió el conocimiento y cuando se dio cuenta ya no había nadie en el lugar.





Los paramédicos arribaron al sitio luego de las llamadas de los vecinos quienes vieron a la mujer contundida en las calles por lo que se imaginaron lo peor; afortunadamente tras la valoración de los expertos la mujer solo resultó con lesiones por el golpe; no obstante de inmediato pidió el servicio de los uniformados pues afirmó que quería meter su denuncia para que esto no volviera a pasar.

Los ciudadanos afirmaron que no vieron nada de esto, sin embargo realizaron patrullajes preventivos en compañía de los policías por si el conductor se escondía en alguna de las calles de dicha colonia, no obstante no dieron con su paradero y la información del vehículo es nula ya que la dama no se percató ni del sitio ni del número económico.