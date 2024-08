Continúan los balazos en los límites de Pantelhó y Chenalhó

Continúan los ataques armados entre los límites de Pantelhó y San Pedro Chenalhó, ubicados en la región Altos de Chiapas, desde las montañas y cerros de ambos municipios salen las balas y que los grupos civiles armados mantienen el control de varias comunidades de ambos municipios, los pobladores señalan que hay temor en la población porque podrían ser alcanzados por una bala perdida.

De acuerdo a la denuncia de los habitantes de Pantelhó y Chenalhó, informaron que las ráfagas de bala de alto calibre continúan las 24 horas del día, “principalmente las balas están saliendo en los cerros de Fracción Tzanembolóm, se escuchan los balazos, en esa localidad el grupo de autodefensa el machete y los Herrera se han apoderado de este poblado, los Herrera se ha encargado de reclutar a jóvenes pagando una cuota de 7000 pesos mensuales para adherirse a su grupo, muchos jóvenes se han negado y huyen de sus casas”.

Las detonaciones continuan las 24 horas del día / Foto: Pobladores

“Los balazos se escuchan a diario, salen desde los cerros y en la periferia de Fracción Tzanembolóm municipio de San Pedro Chenalhó, los habitantes han permanecido dentro de sus casas, ya son varios meses que no han logrado salir para trabajar sus milpas o cargar leña, porque existe el temor de que podrían ser asesinados, y en las carreteas está silencio, los soldados no hacen nada, ellos escuchan los balazos, pero, es como si no escucharan nada”, señaló uno de los habitantes.

Finalmente, dijo que hay presencia del grupo interinstitucional confirmado por el ejército, la guardia nacional y policía de estatal, pero no han logrado tomar el control de las carreteras del municipio de Pantelhó, ya están cansados de tanta violencia, a pesar del retorno de los desplazados, ellos también viven bajo amenaza de ser violentados sus derechos humanos, por lo que exigen al gobierno federal y estatal desarticular el grupo armado que opera en los dos municipios.

