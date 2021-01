Cuantiosos daños materiales por choque en barrio Tzocotumbak

Tuxtla Gutiérrez. Daños valuados en miles de pesos fue el saldo de un accidente de tránsito registrado la tarde de este miércoles en el barrio Tzocotumbak de esta capital.

El hecho quedó registrado en el centro de control, comando, cómputo y comunicación cerca de las 15:39 horas sobre la 13 oriente y 1 sur .

Al ser entrevistados ambos conductores manifestaron que el auto tipo Lancer de color rojo se desplazaba sobre la 1 sur, al llegar a la vía primaria impactó a un vehículo marca seat tipo Toledo de color azul. Los tripulantes de las unidades manifestaron que ninguna persona resultó herido, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos.

El presunto responsable mencionó que no se fijó en la preferencia y terminaron chocando, por lo que por medio de una aseguradora ambos llegaron a un acuerdo legal. Una grúa particular trasladó a ambos coches a un taller particular para la reparación de los mismos.