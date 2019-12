Dama fue supuestamente agredida por su pareja

Las autoridades salvaguardaron la integridad de una mujer que minutos antes estaba siendo posiblemente violentada por su pareja sentimental en la colonia Natalia Venegas de Tuxtla Gutiérrez; la dama fue trasladada al domicilio de otro familiar para que quedará más tranquila.

Varias llamadas de emergencia alertaron a los uniformados de que sobre la colonia antes mencionada se escuchaban gritos de una dama y la voz de un hombre furioso, por lo que de inmediato los uniformados arribaron al sitio; al llegar, la mujer salió de su domicilio entre lagrimas, argumentando que su pareja la había golpeado.









Los uniformados al no tener permiso de ingresar a la vivienda ya que la dama afirmó no denunciar al marido, no tuvieron de otra que trasladarla al hogar de un familiar para evitar que el sujeto le siguiera pegando, por lo que de inmediato se movilizaron y la sacaron del sitio.

Carla “N” de 27 años de edad admitió que su pareja sentimental la había agredido, no obstante, no estaba segura de querer denunciarlo, por lo cual, pidió quedarse ahí.

Las autoridades al no poder hacer nada más simplemente abandonaron el lugar no sin antes asesorar a la dama por si decide denunciar a su agresor.

Vecinos de la colonia Natalia Venegas mencionaron que esta no es la primera vez que escuchan gritos, no obstante, no están seguros si se trata de la misma familia que los ocasiona.

/TG