Denuncian a juez por acoso sexual y hostigamiento laboral en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- Adriana de Jesús Domínguez Trujillo, trabajadora del Poder Judicial, denunció de manera pública al Juez Antonio Maza Hernández, acusándolo de acoso sexual y hostigamiento laboral, situación que pese a ser denunciado no ha sido atendida por las autoridades competentes.

Puedes leer también: Autoridades y vecinos llegan a un acuerdo: ¡Así será la rehabilitación del Parque San Roque!

Fue en un rueda de prensa donde la denunciante señaló que en 202 fue trasladada a la sede de Chiapa de Corzo donde Maza Hernández fungía como titular del Juzgado. El juez le ofreció tener una relación sentimental, a lo que se rechazó, por lo que comenzó una serie conductas de desprestigio hacia su trabajo

"Me llama su privado y me pide que sea su amante. Cuestión que rechacé, a partir del día 16 mi suerte cambió con el señor y empezó un hostigamiento laboral al grado de decirme que mi trabajo era deficiente, que era una ignorante, que no sabía, que no conocía la materia civil, que no conocía la materia familiar, obligándome a realizar los mismos proyectos muchas veces", dijo la agraviada.

Tras los hechos ocurridos, Adriana Domínguez acudió con el Ombudsperson del Poder Judicial y denunció la situación, llegando a firmar un acuerdo con el fin de poder continuar con las labores de manera tranquila. Sin embargo el hostigamiento no cesó, incluso aunque el juez haya cambiado de sede.

"Lo cambian a él a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a un juzgado familiar, mandan a otros juez, el señor le habla al juez para decirle que soy una ignorante, coludido con el otro juez, el señor Emilio Ñandez, después hacen la propuesta de irme a Palenque, me fui, pero el señor no quedó conforme, le habló al nuevo titular, Onorio Gamboa Cárcamo para decirle que mi trabajo era inepto", dijo Domínguez Trujillo.

Por su parte, Andrea Hernández Molina, Directora general de Alianza de Mujeres por México reprobó la falta de políticas públicas que garanticen la libertad y seguridad de las mujeres en sus centros laborales. Además rechaza que los actuales políticos abusen de su poder y las mujeres feministas que ocupan algún puesto político permitan esta acción.

"De nada sirven sus instituciones, sus leyes, sus cuotas de género a favor de la mujeres, mientras las mujeres siguen siendo violentadas, mientras las mujeres siguen siendo acosadas, siguen siendo perseguidas por altos funcionarios. Estamos hablando de Chiapas, un estado que se dice altamente feminista, donde las feministas con una pañoleta verde o morada están ocupando cargos importantes y este es el resultado", dijo Hernández Molina.

La parte agraviada ya acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y espera que dicha parte la respalde ante la situación que afrontado, asimismo se presentará ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas para realizar su denuncia correspondiente.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️