Detención de Uber genera trifulca en la colonia Popular

Un supuesto pasajero puso una "trampa" a un conductor de la plataforma digital UBER la tarde de este lunes sobre la calle Campeche y avenida California de la colonia Popular para ser detenido.

De acuerdo a versión del chófer, el usuario pidió un servicio del fraccionamiento Los Laguitos hacía al lado sur oriente, fue ahí cuando comenzó a comportarse de forma raro y posteriormente llegó un operativo.

"Yo venía manejando, cuando llegué acá, dos personas vestidas como de civil me encañonaron y a punta de pistola me bajaron, yo no sabía si era un asalto, solamente me amenazaron" dijo Aristeo, prestador del servicio.

Una unidad de uber detenida en un operativo realizado en la colonia popular / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas

La movilización hizo que varios vecinos se alarmaran, varios decidieron cerrar sus puertas y ventanas, debido a que también varias unidades con elementos policíacos rodearon la zona.

Varios compañeros del sistema de transporte digital acudieron para apoyar al masculino, con sus vehículos cerraron el paso de la grúa que tenía enganchado al coche de color gris de la marca Nissan tipo sentra, por lo que se registró un zafarrancho entre civiles y uniformados.

Después de un diálogo con personal de la SMT y la presión de la personas la unidad fue bajada de la grúa y devuelta a su dueño, y posteriormente la vía fue liberada.