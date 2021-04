Detienen a presunta estafadora en plaza cristal en flagrancia

Tuxtla Gutiérrez. Una persona del sexo femenino de las que presuntamente se dedican a estafar con recortes de periódicos o revistas para hacerlos como billetes fue detenida en una plaza comercial ubicada sobre la central poniente de la cuidad.

Fue un hombre el cual tras retirar dinero de un banco caminaba sobre la mencionado centro comercial cuando una mujer apareció y lo abordó.

"Me dijo, mira allá hay un paquete de dinero tirado, y lo levantó, después me dijo que lo repartiremos, que caminaremos a otro lugar para que no vieran que nosotros lo recogimos, yo le hice caso, cuando vi a un policía lo llamé y le dije lo sucedido" señaló el agraviado de 37 años aproximadamente.

La mujer asegurada fue revisada por un elemento femenil, dentro de sus pertenencias se le encontró un fajo de recortes envueltos en un plástico.

La presunta estafadora y la víctima fueron llevado al ministerio público hasta determinar su situación legal de la mujer.