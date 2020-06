Detienen en Tonalá Chiapas a presunto feminicida de Acajete Puebla

TONALÁ, CHIIAPAS. Una persona originaria de Acajete, Puebla, fue detenido en el momento que ingresaba a un hotel del municipio de Tonalá, por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscrito a la Fiscalía General de la República, quien tenía orden de aprehensión por feminicidio de su entenada y ex mujer.

Los elementos de la policía Federal, le marcaron el alto, frente a un conocido hotel de Tonalá, Chiapas, al conductor de un vehículo conducido por Alonso N. quien tenia una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.





Los elementos de la policía federal ministerial, informaron al detenido que tenía una orden de aprehensión en Acajete, Puebla, tras haber asesinado y calcinado en un vehículo a su ex pareja sentimental de 26 años de edad y a la hija de 11 años.

De acuerdo a las investigaciones el pasado jueves 11 de junio, alrededor de las 3:20 de la tarde madre e hija salieron de la localidad de la Magdalena Tetela, en el municipio de Acajete, Puebla, quienes acudieron a buscar a Alonso N. quien horas antes había atropellado y golpeado al hermano de la joven mujer, y le había robado una motocicleta junto con otras personas.

Desde ese día la mujer ya no regreso a su casa, por lo que los familiares empezaron a buscarla, todo el día y toda la noche, fue por la mañana del viernes 12 de junio, que Alonso llamo a la familia de la agraviada y dijo que él había matado a su es ex mujer y a su hija, si no era de el, no era de nadie.





Dijo que las había asesinado y quemado en el interior de un vehículo calcinado, frente al panteón de Santa María Nenetzintla a unos 2 kilómetros de su vivienda, hasta donde llegaron las autoridades y localizaron los cuerpos calcinados.

El padre de la víctima y abuelo de la menor, dio a conocer a las autoridades que el asesinó era Alonso N, quien, en el 2019, ella se fue a vivir a la casa de este sujeto, pero los golpes y la dejaba encerrada en la casa, ocasionó que la mujer Gardenia y la niña Dulce Dayann, regresaran a su casa.

Desde ese día la vida de la familia había vivido un calvario en manos de este sujeto, quien los amenazaba de muerte, les pintaba el local, la amenaza de muerte, mandaba flores al local de venta de regalos, que tenía su hija Gardenia, pero ella no lo recibía.





Foto: Carlos Mejía | Diario del Sur





Fue el 12 de junio, que mato a la menor y a su hija, y después de confesar el feminicidio a los familiares se dio a la fuga de Puebla.

La fiscalía general del Estado de Puebla, emito una orden de aprehensión en contra de Alonso N. fue detenido el pasado sábado, frente a un conocido Hotel en Tonalá, por elementos de la Policía Federal Ministerial, quien fue entregado a la FGE de Puebla, se encargaron de ponerlo a disposición de un Juez de Control, quien se encargará de fincarle el delito de feminicidio y lo que resulte.





