Dos jóvenes mujeres desaparecen en San Cristóbal de Las Casas

Hace unos días en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se reportó la desaparición de dos mujeres, hasta la fecha se desconocen el paradero y los detalles de este suceso, por ello, los familiares y amigos han pedido a la ciudadanía en general publicar en redes sociales sobre la búsqueda de las dos jóvenes mujeres para poder dar con ellas.

Según relatan, una de las desaparecidos responde al nombre de María Fernanda López Sántiz, los familiares mencionan que ella salió de su hogar y se dirigió hacia la escuela José Felipe Flores. la cual está ubicada en la Colonia Primero de Enero en la zona norte de San Cristóbal.





Los familiares se encuentran desesperados pues no saben nada de María Fernanda, solo saben que ella se dirigió hacia su escuela y no regresó, no pudieron contactarla y no pudieron dar con mas detalles de su desaparición, por ello piden el apoyo de la ciudadanía para difundir su búsqueda.





Mientras que la segunda joven responde al nombre de María Teresa Pérez Pérez, familiares señalan que ella salió de su domicilio particular ubicado en la Colonia Getsemaní en la zona norte de San Cristóbal, pero no regresó a su casa, por lo que sus familiares piden a la ciudadanía ayudar en su búsqueda para poder localizarla.

Al respecto, para cualquier información de ambas jovencitas desaparecidas, los familiares han pedido a la población reportar al número 9616172300, dónde estarán pendientes de cualquier llamada durante las 24 horas del día, ambas familias se encuentran desesperadas y piden de manera humilde a la ciudadanía ayudar a localizarlas.