En escuelas de Chiapas no debe haber violencia

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca acompañó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la Firma de Convenio de Colaboración Interinstitucional “Prevención integral por un entorno seguro y saludable” entre la Secretaría de Educación y la Fiscalía del Estado, en la cual destacó el compromiso de este órgano de procuración de justicia para coadyuvar con los tres niveles de gobierno para fortalecer acciones que contribuyan a una vida sana y libre de violencia en niños, niñas y adolescentes.

El responsable de la procuración de justicia en Chiapas reconoció que la prevención es la principal política del jefe del Ejecutivo estatal, quien ha instruido a todo su gabinete sumar esfuerzos para garantizar la paz y la justicia en todos los municipios del estado.





Hoy estamos aquí para trabajar de manera coordinada, el gobernador tiene una política de atender los temas de manera integral y no de manera aislada, donde nos involucremos todos en algo tan importante como es la prevención, declaró Llaven Abarca.





Detalló que el compromiso de la Fiscalía del Estado es trabajar por la niñez y la juventud de Chiapas: “Vamos a cerrarle la puerta a la violencia y a las adicciones en las escuelas, vamos a coadyuvar con todas las instituciones y unir esfuerzos a fin de garantizar su desarrollo y que no sean víctimas de la comisión de un delito”.

En ese sentido, el fiscal general indicó que para obtener los resultados esperados es fundamental la participación de la ciudadanía: “Este gran esfuerzo de autoridades no va a funcionar si no contamos con la colaboración de los padres de familia, de los comités, tenemos que atender, supervisar y estar pendientes de nuestros hijos y de nuestras hijas, no vamos a erradicar toda la violencia sino contamos con un esfuerzo en conjunto, sociedad y gobierno, es una responsabilidad de todos”.





Local Encabeza REC frente común por un entorno seguro y saludable para la niñez y juventud

Por último, Llaven Abarca reiteró el compromiso de la Fiscalía del Estado de garantizar el Estado de derecho y una procuración de justicia más humana y siempre al lado de la gente.

En la firma de convenio estuvieron presentes Rosa Aidé Domínguez Ochoa, secretaria de Educación en Chiapas; Gabriela Zepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta del Honorable Congreso del Estado; María Mandiola Totoricaguena, secretaria de Igualdad de Género; Juan Óscar Trinidad Palacios, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Carlos Morales, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez; José Zepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH); Lucila Castillejos Ramírez, directora de la Secundaria del Estado Número 2 de Tuxtla Gutiérrez y Ángel Carlos Torres Culebro, director general del DIF Chiapas.

/TG