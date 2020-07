En Huixtla pandillas rondan ferrocarril

Ante el constante flujo de migrantes que transitan por la estación del ferrocarril de Huixtla, ubicada a un costado de la avenida Juárez en la colonia Centro, en la zona se han incrementado los pleitos e intentos de asalto a transeúntes,situación que molesta a comerciantes que claman mayor seguridad y piden desarticular bandas que rondan el área.





Piden a los tres órdenes de gobierno desarticular gente adherida a las bandas como la Barrio-18 y la MS-13, que intentan establecerse para reclutar a jóvenes locales e inducirlos al vicio y a cometer fechorías.

Comerciantes





Vecinos ante el temor de represalias por parte de pandilleros que también se esconden en este tipo de grupos, mencionan, que utilizan los vagones del tren a diario como motel, aparte dejan gran cantidad de basura, otros aprovechan las noches para estar fumando marihuana, estar molestando a las mujeres que transitan por ese sector y otros intentan robar sus celulares para luego huir.





La población huixtleca no es que tenga discriminación hacia los migrantes, sino que temen por su seguridad, antes les ofrecían comida y un lugar donde dormir, pero muchos optaron por empezar a robar en las casa-habitación, por lo que decidieron ya no apoyarlos, dijo uno de los vecinos del área que pidió no revelar su identidad.

“Sacamos nuestras mercancías a la venta del público, pero tenemos que estar al pendiente de que no vaya a desaparecer poco a poco, sabemos que la travesía desde su país de origen es tremenda, pero no podemos o vamos cargar con más problemas, ya que el tema de la pandemia y la inseguridad que prevalece en las vías del ferrocarril va en aumento; por eso pedimos la presencia de la policía para que respeten”, comentó una vendedora.





/JO