Mujer se libra de ser asaltada en estacionamientos de Sam´s en SCLC

San Cristóbal de las Casas.- Una persona del sexo femenino se salvó de ser asaltada por un par de sujetos cuando salía de una tienda en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, pero al pasar en un estacionamiento de una tienda de conveniencia, la siguieron y afortunadamente se salvó gracias a una persona que estaba dentro de su vehículo y lo auxilió.

De acuerdo a la denuncia de la persona quién omitió su identidad por temor a represalias, dijo qué al pasar en el estacionamiento de Sam's Club había un par de sujetos a bordo de una motocicleta y que la mujer continuó caminando y al llegar a la altura del eje vial uno fue víctima de un intento de asalto, pero se salvó y esto gracias a una persona que estaba en su vehículo el cual le brindo auxilio para evitar que sea asaltada.





En San Cristóbal Mujer se libra de ser asaltada en estacionamientos de Sam´s / Foto: Cortesía | PEP





"Fue la noche de este lunes cuando pase dónde se estacionan los vehículos grandes en Sam´s y ahí está obscuro, caminé y en el lugar habían dos sujetos en una motocicleta y me siguieron e intentaron asaltarme pero no lo lograron y eso gracias a una persona que estaba en su vehículo no me asaltaron, llegó la policía pero los sujetos ya se habían dado a la fuga", señaló la víctima en un mensaje.





Al respecto, alertó a la población que no caminen por la zona ya que este estacionamiento está obscuro y no hay mucha luz, "por eso pido a la gente que se cuiden y por temor a represalias omito mi nombre, pero pido a las autoridades policiacas que realicen vigilancia en las zonas y en otras calles de la ciudad.

