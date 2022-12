San Cristóbal de las Casas.- Miles de pesos en daños materiales es el saldo de un fuerte accidente de tránsito registrado en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, vecinos del lugar auxiliaron al automovilista y afortunadamente salió ileso, el cual dejó abandonada la unidad.





Miles de pesos en daños materiales es el saldo de un fuerte accidente de tránsito registrado en la zona norte de SCLC / Foto: Cortesía pobladores





El percance se registró la mañana de este lunes sobre el periférico norte rumbo a la carretera que comunica a la comunidad San Antonio del Monte, a la altura de la Iglesia Nuevo Pacto, presuntamente por exceso de velocidad el cual perdió el control y sale de la cinta asfáltica y quedó el vehículo acostado, mientras el conductor salió ileso y hasta este momento el vehículo se encuentra en el lugar.





Puedes leer también: Vuelca camión en persecución en el tramo Chiapa de Corzo - SCLC, llevaba migrantes









En San Cristóbal vuelca jetta color blanco, conductor abandona la unidad / Foto: Cortesía pobladores





Varios vecinos se encuentran en el lugar tratando de levantar la unidad de color blanco sin placas de circulación, la unidad se encuentra frente de un domicilio que comunica hacia la comunidad San Antonio del Monte y se desconoce dónde se encuentra el paradero del conductor.





Conductor abandona su vehículo tras volcar por presunto exceso de velocidad / Foto: Cortesía pobladores





Mientras tránsito del estado y del municipio no se no se han presentado en el lugar, ya que los indígenas siempre resuelven sus problemas por usos y costumbres y en esta ocasión no permitirán que los uniformados levanten la unidad y únicamente están localizado al propietario para que él se haga cargo de su vehículo y llevarlo a un taller mecánico.