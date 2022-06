En Tuxtla Gutiérrez, aumentan los casos de "paquetazo"

En la capital chiapaneca se han presentado tres casos de "paquetazo" en las últimas semanas, los amantes de lo ajeno engañan a una solitaria víctima de preferencia con pertenecías caras ahí lo envuelven para pedirle dinero prestado haciéndose pasar como que tienen una emergencia y a cambio ellos les dejan un pagaré con una cantidad excesivamente mayor a la que prestan, lo que hace confiar plenamente en que volverán, sin embargo nunca regresan.

El último caso registrado se dio hace menos de 24 horas en la avenida central de la ciudad capital a la altura de la 4ta oriente; ahí un joven que llevaba más de 5 mil pesos en efectivo no dudó en prestarlo cuando el amante de lo ajeno le entregó un pagaré de 45 mil; su ambición lo cegó y entregó el dinero, por lo que al ver que no regresó la persona comenzó a preocuparse y decidió llamar a los encargados del orden.





Los uniformados recomendaron nunca aceptar este tipo de casos pues, los pagarés no son válidos como monedas de cambio y hace mucho dejó de ser considerado como un documento oficial, y a pesar de estar firmado no tiene validez y mucho menos refleja un compromiso ya que termina siendo un simple papel.

En Tuxtla Gutiérrez se registraron tres casos de "paquetazo" esta última semana, por lo cual los uniformados vigilan actualmente las zonas de alto flujo para evitar que estas personas sigan haciendo de las suyas pues como tal no es un asalto ya que no hay violencia ni arrebato, no obstante, buscan frenarlo por lo cual piden el apoyo de toda la población.