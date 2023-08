Sujeto lanza amenaza de muerte a un hombre en la Colonia Belén

Tuxtla Gutiérrez.- La Policía Estatal Preventiva, bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, respondió a un llamado de auxilio en la colonia Belén, ubicada al sur poniente de la capital chiapaneca, la mañana de este sábado.

Raymundo, de 56 años de edad, fue el reportante de este incidente que ha sacudido la tranquilidad de la comunidad. Según su testimonio, un individuo identificado como Rigoberto Salazar se presentó en su hogar con amenazas de muerte.

También puedes leer: Interno muere al interior de Centro de Rehabilitación en Tonalá

"El señor siempre que anda tomado me viene a agredir, me amenaza con que me va a matar. Llamo al 911 y cuando llega la patrulla, él ya se ha ido. Pero ya es algo recurrente", detalló Raymundo visiblemente preocupado.





Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





El supuesto agraviado afirmó tener conocimiento de su presunto agresor, al que describió como una persona con problemas de alcoholismo. El denunciante manifestó su temor de que, bajo los efectos del alcohol, este individuo pudiera cometer un acto de violencia en su contra.

Las autoridades encargadas de la intervención explicaron que, dado que Rigoberto Salazar no fue localizado en el lugar y no se había cometido un delito en flagrancia, su margen de acción era limitado. No obstante, se comprometieron a mantener una presencia policial constante en la zona, con el objetivo de prevenir cualquier acto de violencia y brindar seguridad a los residentes.

En este contexto, se aconsejó a al hombre que acudiera al Ministerio Público para presentar una denuncia formal por las amenazas recibidas y otros posibles delitos que pudieran resultar de la investigación.