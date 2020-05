Encuentran a hombre muerto dentro de su domicilio

Tuxtla Gutiérrez.- El cuerpo de una persona del sexo masculino sin signos vitales fue hallado dentro de su domicilio en la colonia Centro.

Fue cerca de las 12:30 horas de ayer jueves, cuando un empleado del hoy occiso entró al domicilio y halló el cuerpo en el suelo, por lo que de inmediato dio aviso al 911. El cuerpo del difunto fue reconocido como Jorge Luis N, quien tenía un negocio de venta de rockolas y karaokes.

Al lugar arribaron paramédicos motorizados de Protección Civil municipal para dictaminar la muerte, por lo que trascendió que el cuerpo presentaba avanzado grado de rigidez y comenzaba a descomponerse.

Lee también: Hombre armado asalta tienda de conveniencia en el Barrio niño de Atocha

De acuerdo a la versión del empleado, desde hace dos días estuvo intentando comunicarse con Jorge Luis, "le he estuve marcando desde hace dos días y mandando mensaje, pero no me respondió vine a su domicilio, yo como traigo llave de la casa entré y lo vi tirado, por eso llamé al 911" dijo el trabajador a los policías.

Las primeras indagatorias arrojó que pudo haber sido un paro cardíaco que le quitó la vida. El cuerpo fue trasladado al servicio Médico Forense para esclarecer la causa de su muerte.

/BJ