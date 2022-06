Encuentran a hombre sin vida dentro de su vivienda en Tuxtla

Hace unos momentos las autoridades recibieron el reporte de que una persona no contestaba en su domicilio por lo cual ingresaron y se percataron que yacía en el piso; tiempo después se percataron que el hombre de 70 años de edad no presentó signos vitales por lo cual, cerraron el sitio para evitar a los curiosos mientras que trasladaban el cadáver.

Autoridades y servicios periciales arribaron a la 5 sur entre 3 y 4 poniente de Tuxtla Gutiérrez en donde una persona de aproximadamente 70 años de edad fue hallado sin vida en el interior del baño de la planta alta su domicilio; por lo que de inmediato comenzaron a hacer los trabajos de averiguación.

De momento lo único que se sabe es que aparentemente no fue un hecho de violencia ya que no presentó señas de tortura en su cuerpo por lo cual, exhortan a los ciudadanos a no compartir información falsa sobre este hecho para respetar al ahora occiso. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para comenzar las averiguaciones.

Posteriormente los uniformados se retiraron del lugar y exhortaron de la manera más atenta a los curiosos a retirarse de la zona para evitar el intenso tráfico que se formó para así no ocasionar un accidente en el lugar.