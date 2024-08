Envenenan a perritos en Chamula y no existe sanción para los responsables

San Juan Chamula - Sigue el maltrato animal en el estado de Chiapas, hace un mes protectores de animales en San Cristóbal denunciaron que en la zona sur de la ciudad, por lo menos fueron encontrados muertos a tres perros envenenados, porque en Chiapas no existe una ley para proteger a los animales, ahora en el municipio de San Juan Chamula localizaron a dos animales agonizando a causa de envenenamiento y los mismos pobladores condenaron este maltrato animal.

Los indígenas de San Juan Chamula denunciaron que fueron encontrados dos perritos agonizando, porque la misma población se han dedicado a ponerle veneno el agua y la comida que los arrojan en las calles, por lo menos se observan dos perros que estaban muriendo y lamentablemente los indígenas tsotsiles no pudieron hacer nada para salvarlo, y que minutos después murieron los animales.

Los indígenas lamentaron el envenenamiento de los animales, y que es una lástima que la gente se dediquen a matar perros en la calle, ellos únicamente buscan comida, por lo que invitaron a la población cuidar sus animales y mantenerlos en casa, “si salen fuera de la ciudad o a comprar en un supermercado cierren sus puertas para evitar que salgan sus animales, porque actualmente la misma población están envenenando a las mascotas”.

Al respecto, Celeste Coello Armas presidenta y fundadora de Provida Animal JDCA. A.C., en San Cristóbal, en entrevista condenó sobre la muerte de perros callejeros en una de las calles de la cabecera municipal de San Juan Chamula, ubicada en la región Altos de Chiapas, y que en el estado de Chiapas se tiene que crear una ley para proteger a todos los animales, porque al ser envenenados se convulsionan y les dan unos retorcijones en el estómago.

"Es lamentable lo que está ocurriendo en el municipio de Chamula, es un maltrato animal en el artículo 69 de Ley para la Protección de Flora, Fauna y Silvestre, dice que hay que protegerlos y no maltratarlos, ningún animal doméstico no podrán ser maltratados, ni golpearlos, ni envenenamiento, es importante en cada municipio evitar el maltrato animal, es urgente que Chiapas legisle una ley a favor de los animales, no es posible que Chiapas no exista ley para proteger a los animales", indicó.

Finalmente, invitó a la gente a cuidar a los perros, un perro envenenado sufre muchísimo, le da convulsiones, tiene dolores retorcijones y hasta morir y sufre muchísimo, "no es posible que la gente siga matando, maltratando a los animales de cualquier tipo ya sea gato, cuidemos a los animales y nos hace fácil de sacarlos y luego matarlos, es necesario cuidar la ley en Chiapas, pero la gente que cuides sus animales".

