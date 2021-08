Estafan a joven cuentahabiente con 10 mil pesos con la modalidad "paquetazo"

Tuxtla Gutiérrez. Una pareja presuntamente estafó con la modalidad del "paquetazo" con 10 mil pesos a una joven cuentahabiente en la 1 sur y 1 poniente de esta ciudad





La afectada de nombre Yaqueline "N" de 19 años de edad narró a los uniformados que tras retirar el dinero de una sucursal bancaria fue interceptada por un hombre y una mujer, posteriormente lo llevaron a un pasillo donde fue timada.

"Yo venía caminado cuando la mujer recogió un pañuelo, que según tenía dinero, en seguida otro masculino se acercó y entré ambos me metieron a un pasillo, ahí a bases de engaños me quitaron mi dinero y me dejaron el paliacate con puros reportes de periódicos " dijo la víctima.

Por su parte los elementos policíacos señalaron que esta forma de robar es utilizada por los delincuentes para engañar a las personas que acaban de realizar retiros en efectivo en una agencia bancaria y lograr apoderarse de su dinero con el supuesto cambio de billetes por una cantidad mayor.

A la agraviada se le pidió formalizar su denuncia correspondiente ante el ministerio público para que ellos inicien las investigaciones correspondientes