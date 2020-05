Estafan a mujer que compró ropa por Facebook

Tuxtla Gutiérrez. Una mujer fue estafada la mañana de este lunes tras realizar una compra de ropa por medio de la red social Facebook.

La mujer de unos 40 años aproximadamente, comentó que vió una publicación en una página, tras hacer el pedido el vendedor pidió entregar la mercancía en la zona céntrica de la capital.

Fue en la 1 norte y 5 oriente, dónde ambas partes hicieron el negocio, la compradora al abrir el paquete notó que la ropa no coincidía con las características que se ofrecía en internet, al reclamar al vendedor éste amenazó a la mujer con golpearla sino lo dejaba ir.









En el face decía que era ropa de marca, y acá me entregaron de paca, no se vale yo entregué 2 mil pesos, y todavía me amenazaron que si no lo dejaba ir me iba a golpear, y cómo era hombre, mejor dejé se fuera dijo la mujer estafada.









Policías se limitaron a tomar datos y aconsejaron a la señora levantar su denuncia correspondiente ante el ministerio público.

/TG